Dax bleibt im Minus - Nervosität vor EZB-Zinsentscheid Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag teils merklich unter Druck geraten. Die EZB... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag teils merklich unter Druck geraten. Die EZB wird nach Einschätzung einer überwiegenden Mehrheit von Volkswirten die Leitzinsen erneut deutlich um 0,75 Prozentpunkte anheben. Die Notenbank dürfte damit auf die Rekord-Inflation in der Eurozone reagieren, die zuletzt bei fast zehn Prozent lag.