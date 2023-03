Dax bleibt trotz US-Leitzinsanhebung in der Spur Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nach der Zinsanhebung durch die US-Notenbank Fed robust gezeigt. So zeichnet sich ein Ende des Zinserhöhungsz... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nach der Zinsanhebung durch die US-Notenbank Fed robust gezeigt. So zeichnet sich ein Ende des Zinserhöhungszyklus ab. Zwischenzeitlich größere Verluste machte der Dax wett und notierte am Nachmittag mit 15.209,07 Punkten nur noch knapp im Minus. Der MDax schaffte es mit 0,82 Prozent ins Plus auf 27.084,64 Zähler.