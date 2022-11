Dax dreht ins Minus - Siemens und MTU ragen positiv heraus Nach anfänglichen Gewinnen ist der Dax am Donnerstag in die Verlustzone gerutscht. Der Abschlag war zuletzt mit 0,34 Prozent auf 14.188 Punkte aber überschau... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Nach anfänglichen Gewinnen ist der Dax am Donnerstag in die Verlustzone gerutscht. Der Abschlag war zuletzt mit 0,34 Prozent auf 14.188 Punkte aber überschaubar. Auch überraschend starke Geschäftszahlen und Prognosen von Siemens und MTU mit entsprechend hohen Kursgewinnen beider Aktien konnten dem Dax keinen Auftrieb mehr geben. Am Dienstag war der Leitindex noch auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Monaten gestiegen. Börsianer sprechen denn auch vermehrt von einer Konsolidierung nach der fulminanten Kursrally der vergangenen Wochen.