Dax erneut stark Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt auch am zweiten Handelstag des Jahres gut. Um die Mittagszeit verzeichnete der Dax am Dienstag ein Plus von 1,38... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt auch am zweiten Handelstag des Jahres gut. Um die Mittagszeit verzeichnete der Dax am Dienstag ein Plus von 1,38 Prozent auf 14.263,54 Punkte. Der MDax legte um 1,85 Prozent auf 25.947,13 Punkte zu, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 1,44 Prozent auf 3911,58 Punkte.