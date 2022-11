Dax etwas höher Der Dax hat am Dienstag seine leichten Verluste vom Wochenstart fast wieder wettgemacht. Der deutsche Leitindex war am Vormittag auf den höchsten Stand seit ... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Der Dax hat am Dienstag seine leichten Verluste vom Wochenstart fast wieder wettgemacht. Der deutsche Leitindex war am Vormittag auf den höchsten Stand seit Anfang Juni geklettert und schloss in einem freundlichen Umfeld 0,29 Prozent höher bei 14.422,35 Punkten.