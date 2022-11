Dax fällt Richtung 13.000 Punkte Auf die Dax-Gewinne der zweiten Oktoberhälfte folgt Ernüchterung. Die Erkenntnis, dass sich in den USA keine Pause bei den Zinserhöhungen abzeichnet, drückte... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Auf die Dax-Gewinne der zweiten Oktoberhälfte folgt Ernüchterung. Die Erkenntnis, dass sich in den USA keine Pause bei den Zinserhöhungen abzeichnet, drückte wie an der Wall Street auf die Kurse. Mit 13.059,22 Punkten büßte der deutsche Leitindex am Donnerstagnachmittag 1,49 Prozent ein.