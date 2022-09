Dax fängt sich - Schnäppchenjäger greifen zu

Frankfurt/Main -Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach dem Kursrutsch zum Wochenauftakt wieder stabilisiert. Schnäppchenjäger trieben dabei den Dax am Dienstag wieder zurück in Richtung der Marke von 13.000 Punkten. Die Käufer langten vor allem bei Papieren zu, die zuletzt besonders unter der verschlechterten Börsenstimmung gelitten hatten. Der deutsche Leitindex Dax schloss 0,87 Prozent im Plus bei 12.871,44 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,88 Prozent auf 24.885,30 Zähler.

Am Vortag hatte der wohl Stopp russischer Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 für tiefrote Kurse an der Frankfurter Börse gesorgt. Damit hatte sich auch der vor dem Wochenende erreichte Zuwachs von rund 400 Punkten im Dax komplett in Luft aufgelöst.

Fest im Blick der Anleger bleibt der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag, denn auch dieser könnte für Kursbewegung an den Märkten sorgen: Während die Währungshüter höhere Zinsen als probates Mittel gegen die rasante Inflation betrachten, befürchten Börsianer Bremsspuren in der Wirtschaft. Allerdings wäre eine dauerhaft hohe Inflation noch schädlicher. Beobachter halten angesichts der rasanten Teuerung in der Eurozone einen Zinsschritt der EZB um 0,75 Prozentpunkte für möglich.

Auf Unternehmensseite zählten Volkswagen-Vorzüge zu den großen Gewinnern im Dax mit einem Aufschlag von 3,7 Prozent. Hier gibt es endlich Klarheit beim Börsengang der Sportwagen-Tochter Porsche AG. So soll vorbehaltlich weiterer Kapitalmarktentwicklungen Ende September oder Anfang Oktober ein erster Teil der Aktien in Frankfurt gehandelt werden.

Kräftige Zuwächse nach der jüngsten Kursschwäche verbuchten derweil Aktien von Internetwerten. Eine positive Studie der US-Bank Morgan Stanley zu Delivery Hero gab dem Sektor insgesamt Auftrieb. Die Papiere des Essenslieferdienstes zogen an der Spitze im MDax um 7,7 Prozent an. Im Dax legten die Anteile des Kochboxenlieferanten Hellofresh um 4,5 Prozent zu.

Die Aktien der Lufthansa gewannen anderthalb Prozent. In letzter Minute hatten die Fluggesellschaft und ihre Piloten einen erneuten Streik abgewendet.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,29 Prozent im Plus bei 3500,14 Punkten. Auch seine Pendants in Paris und London legten etwas zu. An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss kaum verändert.

Der Euro legte zu: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 0,9928 (Montag: 0,9920) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 1,0073 (1,0081) Euro. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 1,45 Prozent am Vortag auf 1,42 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 131,93 Punkte. Der Bund-Future büßte 0,52 Prozent auf 146,94 Punkte ein.