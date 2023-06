Dax geht mit über 16.000 Punkten ins Wochenende

Mit der Lösung des US-Schuldenstreits haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt nochmals deutlich zugelegt. Die drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ...

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main -Mit der Lösung des US-Schuldenstreits haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt nochmals deutlich zugelegt. Die drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung hatte die Anleger zur Wochenmitte einige Nerven gekostet, ist nun aber abgehakt. Der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht fiel zudem stark aus und lenkt den Fokus wieder auf künftige Zinsentscheidungen.

Von der Frage, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im Juni weiter anhebt oder eine Zinspause einlegt, ließen sich die Anleger vor dem Wochenende aber nicht verunsichern. So gewann der Dax im Sog ebenfalls starker US-Börsen am Ende des Xetra-Handels 1,25 Prozent auf 16.051,23 Punkte. Das reichte für eine positive Wochenbilanz von 0,4 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 1,94 Prozent auf 27.264,89 Zähler.