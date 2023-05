Dax gibt nach

Der anhaltende US-Schuldenstreit hat dem Dax am Mittwoch weitere Kursverluste eingebrockt. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,96 P...

Frankfurt/Main -Der anhaltende US-Schuldenstreit hat dem Dax am Mittwoch weitere Kursverluste eingebrockt. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,96 Prozent auf 15.997,97 Punkte. Damit steuert er nach dem Rekordhoch von 16.331 Punkten am vergangenen Freitag auf den dritten Verlusttag in Folge zu.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um weitere 1,42 Prozent auf 26.999,98 Punkte nach, und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,02 Prozent auf 4298,06 Punkte.

Nach Prognosen des US-Finanzministeriums droht ab Anfang Juni ein Zahlungsausfall der US-Regierung, sollte die Schuldenobergrenze nicht erhöht werden.