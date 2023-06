Dax gibt nach

Frankfurt/Main -Der Dax hat sich am Dienstag nach anfänglichen Gewinnen schwächer gezeigt. Gegen Mittag notierte das Barometer mit minus 0,10 Prozent auf 15.797,70 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,22 Prozent auf 26.774,74 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,1 Prozent höher. Am Vortag war der Dax mit 15.713 Zählern zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende Mai gesunken.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets glaubt, dass die Angst vor einer Rezession in den USA den Aktienmarkt in den kommenden Wochen wieder einholen wird. Gleichzeitig könnten sich die Wetten auf erste Leitzinssenkungen Anfang des Jahres 2024 als falsch herausstellen, was wiederum Anleger enttäuschen dürfte, so Stanzl.