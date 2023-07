Dax hält sich über 16.000 Punkten

Nach dem Anstieg des Dax über 16.000 Punkte zur Wochenmitte hat sich der Index am Donnerstag über dieser runden Marke gehalten. Der Leitindex trat im frühen ...

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Nach dem Anstieg des Dax über 16.000 Punkte zur Wochenmitte hat sich der Index am Donnerstag über dieser runden Marke gehalten. Der Leitindex trat im frühen Handel mit 16.018 Zählern auf der Stelle. Der MDax der mittelgroßen Titel zeigte sich am Morgen mit 27.952 Punkten ebenfalls nahezu unverändert. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag leicht im Plus.

Relativ gelassen reagierten Börsianer auf eine Gewinnwarnung von BASF. Der Kurs gab um ein Prozent nach. Nach zuletzt mehreren Gewinnwarnungen aus dem Chemiesektor seien die gesenkten Jahresziele von BASF „überhaupt keine Überraschung mehr“, sagte ein Händler.

Unter den Nebenwerten verloren die Papiere von SMA Solar gut drei Prozent. Die US-Bank Jefferies hat die Kaufempfehlung für die Aktien aufgegeben und dies mit einer zu erwartenden Abschwächung der Auftragslage begründet. Die Anteile von Knorr-Bremse büßten dreieinhalb Prozent ein. Hier riet die Bank of America zum Verkauf.

Der Südzucker-Konzern erwartet einen deutlichen Anstieg des Konzernergebnisses im Geschäftsjahr 2023/24. Nach anfänglichen Kursgewinnen drehten die Papiere jedoch ins Minus.