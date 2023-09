Dax im Minus - Verluste wegen Zins- und Wachstumssorgen

Frankfurt/Main -Am deutschen Aktienmarkt setzt sich die Talfahrt fort. Der Leitindex lag am Dienstagnachmittag mit 0,81 Prozent im Minus bei 15.280,41 Punkten und bewegte sich damit auf dem Niveau vom März. Etwas schwächer erwartete US-Börsen brachten für den Handel auch hierzulande noch etwas Abwärtsdruck. Deutlicher bergab ging es für den MDax als Index der mittelgroßen Werte mit minus 1,17 Prozent auf 25.824,91 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund ein Prozent.

Anhaltende Inflations- und Zinserhöhungssorgen halten die Anleger davon ab, ihr Engagement in risikoreicheren Vermögenswerten zu erhöhen, schrieb Pierre Veyret, Marktanalyst beim Broker Activtrades. Zusätzlich drücke nun die neuerliche Gefahr eines Stillstands in der US-Bundesverwaltung in der auf die Stimmung am Markt.

Auf Unternehmensseite gaben Immobilienwerte im Einklang mit dem europaweit schwachen Trend nach - die voraussichtlich noch länger hohen Zinsen lasten seit den jüngsten Notenbankaussagen wieder verstärkt auf dem Sektor. Für die seit Mitte August kräftig gestiegenen Vonovia-Anteile ging es am Dax-Ende um mehr als vier Prozent bergab. Bei den übrigen Branchenvertretern in den hinteren Börsenreihen fielen die Kursverluste teils noch höher aus. Auch die konjunktursensiblen Autowerte blieben unter Druck mit den höchsten Verlusten von fast dreieinhalb Prozent für die Porsche-Holding.

Aktien von Conti erholten sich, zuletzt standen sie mit rund 1,4 Prozent im Plus. Tags zuvor waren die Papiere des Autozulieferers und Reifenkonzerns auf das tiefste Niveau seit Anfang Juni gerutscht.

Unter den schwächsten Werten im Dax blieben auch die Aktien des Online-Modehändlers Zalando unter Druck und gaben um rund eineinhalb Prozent nach.

Der Euro stieg leicht und kostete am Nachmittag 1,0607 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag noch auf 1,0633 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,79 Prozent am Vortag auf 2,77 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 122,62 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,27 Prozent auf 129,20 Zähler.