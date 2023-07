Dax knapp behauptet nach Rekordhoch

Frankfurt/Main -Der Dax hat sich am Montag in etwa auf dem Niveau seines jüngst erreichten Rekordhochs behauptet. In den ersten Handelsminuten verlor der deutsche Leitindex 0,13 Prozent auf 16.448,06 Punkte. Damit steuert er nach der starken Vorwoche auf ein Plus von 1,8 Prozent für den zu Ende gehenden Juli zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Montagmorgen um 0,10 Prozent auf 28.676,19 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,07 Prozent auf 4463,56 Zähler nachgab.

Die Hoffnung, nach den jüngsten Zinsanhebungen der US-Notenbank Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte der Zinsgipfel nun erreicht sein, hatte die Börsen zuletzt angetrieben. Dem Dax bescherte dies am Freitag mit 16.490 Punkten eine Bestmarke.