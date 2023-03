Dax kommt zum Quartalsende dem Jahreshoch immer näher Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Ende einer Erholungswoche für die Anlegerinnen und Anleger auch am Freitag von seiner freundlichen Seite gezeigt. Der Da... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Ende einer Erholungswoche für die Anlegerinnen und Anleger auch am Freitag von seiner freundlichen Seite gezeigt. Der Dax stand am Nachmittag mit 0,55 Prozent klar im Plus bei 15.607,65 Zählern. Die Wogen der jüngsten Banken-Turbulenzen und der Zins-Unsicherheit hatten sich bereits in den vergangenen Tagen beruhigt. Vor dem Wochenende schoben nun unerwartet gute Inflationsdaten aus der Eurozone und den USA die Lust auf Aktien weiter an.