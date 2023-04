Dax kurz vor Ostern schwächer Der Dax hat am Mittwoch sein am Vortag erreichtes Jahreshoch wieder aus den Augen verloren. Am Nachmittag gab der deutsche Leitindex um 0,46 Prozent auf 15.5... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Der Dax hat am Mittwoch sein am Vortag erreichtes Jahreshoch wieder aus den Augen verloren. Am Nachmittag gab der deutsche Leitindex um 0,46 Prozent auf 15.532,01 Zähler nach.