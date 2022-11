Dax lässt starken November-Auftakt folgen Nach einem ungewöhnlich starken Börsenmonat Oktober startet der deutsche Aktienmarkt mit Kursgewinnen in den November. Der Dax zog am Dienstag im frühen Hand... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Nach einem ungewöhnlich starken Börsenmonat Oktober startet der deutsche Aktienmarkt mit Kursgewinnen in den November. Der Dax zog am Dienstag im frühen Handel um 1,22 Prozent auf 13.415,72 Zähler an. Damit verbuchte der Leitindex ein erneutes Hoch seit Mitte September. Der MDax legte sogar 1,91 Prozent auf 24 130,48 Punkte zu und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,4 Prozent.