Dax legt knapp ein Prozent zu

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Gestützt auch auf eine kräftige Erholung von Immobilienwerten haben die wichtigsten Indizes am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zugelegt. Der deutsche Leitindex Dax stand am Nachmittag 0,88 Prozent höher bei 15.275,44 Punkten. Rückenwind gaben unter anderem Aussagen vom Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane. Sie machten Hoffnung auf eine künftig weniger aggressive Zinspolitik.