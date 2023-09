Dax legt nach fünf Verlusttagen zu

Frankfurt/Main -Der Dax hat nach seiner jüngsten Talfahrt am Donnerstag zugelegt. Etwas Rückenwind hatte zunächst der überraschend deutliche Rückgang der Inflation hierzulande gegeben. Zudem stützte in der zweiten Tageshälfte die leicht erholte Wall Street. Der deutsche Leitindex schloss am Abend mit plus 0,70 Prozent bei 15.323,50 Punkten. In den vergangenen fünf verlustreichen Handelstagen war er noch auf das tiefste Niveau seit Ende März gesunken.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am vorletzten Handelstag der Woche auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang Januar um 0,35 Prozent auf 25.718,43 Zähler nach oben.