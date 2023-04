Dax legt zum Handelsstart zu Positive Vorgaben aus Übersee haben den Dax nach dem langen Osterwochenende angetrieben. In den USA, wo der Handel tags zuvor wieder aufgenommen worden war, ... dpa

ARCHIV - Das Wort «Dax» steht im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse an einer Tafel. Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main -Positive Vorgaben aus Übersee haben den Dax nach dem langen Osterwochenende angetrieben. In den USA, wo der Handel tags zuvor wieder aufgenommen worden war, hatten die Börsen auf den am Karfreitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht mit leichten Kursgewinnen reagiert. Die meisten Aktienmärkte Asiens folgten den Aufwärtsimpulsen an diesem Morgen.