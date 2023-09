Dax leicht im Plus

Frankfurt/Main -Der Dax hat sich am Freitag stabilisiert. Nachdem er zeitweise unter die Marke von 15.500 Punkten gesackt war, erholte sich der deutsche Leitindex nach und nach angesichts freundlich erwarteter US-Börsen. Am Nachmittag zeigte sich das deutsche Börsenbarometer mit 0,04 Prozent im Plus bei 15.578,68 Punkten, was im Wochenverlauf ein Verlust von zwei Prozent bedeuten würde. Der MDax legte am Freitagnachmittag um 0,11 Prozent auf 26.604,81 Zähler zu.

An der New Yorker Börse an der Wall Street deutet sich nach den Verlusten der vergangenen drei Handelstage eine von Technologiewerten getragene Erholung an. Vor allem diese Branche hatte unter den jüngsten Zinssignalen der US-Notenbank Fed gelitten. Seit Mittwochabend müssen sich die Anleger auf ein noch länger hohes Zinsniveau zur Inflationsbekämpfung in den USA einstellen.

Der Euro wurde am Nachmittag mit 1,0650 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0635 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,79 Prozent am Vortag auf 2,77 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,27 Prozent auf 122,97 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,09 Prozent auf 129,48 Punkte.