Dax mit Rücksetzer nach Rally Der jüngste Aufschwung am deutschen Aktienmarkt ist am Mittwoch zumindest vorerst unterbrochen worden. Der Dax fiel bis zum Nachmittag um 0,68 Prozent auf 14... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Der jüngste Aufschwung am deutschen Aktienmarkt ist am Mittwoch zumindest vorerst unterbrochen worden. Der Dax fiel bis zum Nachmittag um 0,68 Prozent auf 14.280,50 Punkte. Nach Kursgewinnen von mehr als 20 Prozent seit dem Jahrestief Ende September hatten Börsianer zuletzt schon vor einer Überhitzung am Aktienmarkt gewarnt.