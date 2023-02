Dax müht sich ins Plus - Geringe Risikobereitschaft Am deutschen Aktienmarkt hat sich nach dem guten Wochenstart wieder ein Stück weit Ernüchterung breit gemacht. Der Leitindex Dax machte am Dienstag anfänglic... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Am deutschen Aktienmarkt hat sich nach dem guten Wochenstart wieder ein Stück weit Ernüchterung breit gemacht. Der Leitindex Dax machte am Dienstag anfängliche Verluste von 0,6 Prozent mit Mühe wett und notierte am Mittag geringfügig im Plus bei 15.390,53 Punkten.