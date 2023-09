Dax nach erleichternden Inflationsdaten stabil

Frankfurt/Main -Der Dax hat sich nach seiner jüngsten Talfahrt am Donnerstag stabilisiert. Der deutsche Leitindex hatte im Verlauf etwas von dem überraschend deutlichen Rückgang der Inflation hierzulande profitiert. Er lag zuletzt geringfügig im Plus bei 15.224,35 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,14 Prozent auf 25.591,78 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stagnierte. Auch an den New Yorker Börsen zeichnete sich ein robuster Auftakt ab.

Hierzulande blickten die Anleger auf den erfolgreichen Start der Pharmasparte des Mainzer Spezialglasherstellers Schott an der Börse. Die Papiere von Schott Pharma zogen in den ersten Minuten bis auf 30,42 Euro an. Auch das bisherige Tagestief lag mit 29,40 Euro deutlich über dem Ausgabepreis von 27 Euro. Zuletzt notierten die Anteilsscheine bei gut 30 Euro. Infolge des soliden Börsenstarts legten die Papiere des Branchenkollegen Gerresheimer im MDax um 1,1 Prozent zu.

Die Talanx-Aktien profitierten mit plus 2,5 Prozent von einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg. Unter den größten Verlierern im MDax büßten die Anteilsscheine von Lanxess 2,2 Prozent ein.

Der Euro wurde am Nachmittag zu 1,0529 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0536 US-Dollar festgesetzt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,80 Prozent am Vortag auf 2,92 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,38 Prozent auf 122,25 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,69 Prozent auf 127,40 Punkte.