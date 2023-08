Dax nach Inflationszahlen nahezu unverändert

Frankfurt/Main -Anleger sind bei deutschen Aktien am Mittwoch nach zwei deutlichen Gewinntagen wieder vorsichtiger geworden. Inflationsdaten aus Deutschland ließen keine eindeutigen Schlüsse zu, was die geldpolitische Perspektive in der Eurozone betrifft.

Der Leitindex Dax stand am Nachmittag bei 15.918,15 Punkten. Im Vortagsvergleich bedeutete dies ein kleines Minus von 0,08 Prozent. Die Bilanz für den Monat August dürfte damit ein Minus von mehr als drei Prozent ergeben.

Für den MDax der mittelgroßen Titel ging es zur Wochenmitte um 0,27 Prozent nach unten auf 27.589,61 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stand nahe an seinem Vortagsniveau, während sich in New York ein zumindest solider Start abzeichnete.

Vorläufige Daten zeigten, dass sich die Teuerung in Deutschland im August zwar erneut etwas abgeschwächt hat. Sie lag mit 6,1 Prozent aber leicht über den Erwartungen. Unter Ökonomen löste dies eine Debatte über den Druck aus, unter dem die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer Geldpolitik steht..

Auf Unternehmensseite beschäftigten am Mittwoch nochmals einige Zahlenvorlagen die Anleger, darunter befanden sich mit Delivery Hero und Aroundtown zwei bekannte Werte aus der Dax-Indexfamilie.

Für den Kurs von Delivery Hero ging es deutlich um neun Prozent bergab auf das niedrigste Niveau seit Ende April. Der Essenslieferdienst halbierte im ersten Halbjahr zwar seinen Verlust, blieb aber hinter den Marktschätzungen zurück.

Umgekehrt legten die Aroundtown-Aktien um neun Prozent zu. Hier zeigten sich die Anleger nicht überrascht von einem Milliardenverlust, der mit einer Abwertung des Portfolios in Zusammenhang stand. Anleger begrüßten es, dass der Immobilienkonzern etwas optimistischer für das diesjährige operative Ergebnis (FFO I) wurde. Die Erholung der Aktien vom Rekordtief im Juli, die zuletzt auf wackeligen Füßen stand, erhielt einen neuen, kräftigen Schub.

Der Euro wurde höher zu 1,0920 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0803 US-Dollar festgesetzt. Im Rentenhandel stieg die Umlaufrendite von 2,58 Prozent am Vortag auf 2,59 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 124,04 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,15 Prozent auf 132,31 Punkte nach.