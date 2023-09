Dax nach jüngsten Verlusten wenig bewegt

Frankfurt/Main -Der Dax hat seine Talfahrt zunächst unterbrochen. Der deutsche Leitindex legte zuletzt um 0,08 Prozent auf 15.267,79 Punkte zu. Am Montag und Dienstag hatte das Börsenbarometer knapp 2 Prozent eingebüßt. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Mittwoch 0,14 Prozent auf 25.711,24 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg nach einem verhaltenen Start um 0,31 Prozent.

Beruhigende Signale kamen von den asiatischen Aktienmärkten. So profitierten die chinesischen Börsen von robusten Wirtschaftsdaten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Gewinne in der Industrie. Dabei habe es im August im Jahresvergleich eine deutliche Verbesserung gegeben.

Die Zinswende treibt derweil die Erträge der Banken in die Höhe. Insofern bauten die Aktien der Deutschen Bank ihre Vortagesgewinne aus und stiegen unter den besten Werten im Dax um 2,1 Prozent.

Die Papiere von KWS Saat setzten sich mit einem Plus von 4,3 Prozent klar an die Spitze des Nebenwerteindex SDax. Wegen guter Geschäfte in allen Bereichen übertraf der Saatguthersteller die Erwartungen.

Am MDax-Ende fielen die Anteilsscheine von TAG Immobilien um 3,4 Prozent. Die britische Investmentbank HSBC hatte ihre bisherige Kaufempfehlung für die Papiere des Immobilienkonzerns aufgegeben.