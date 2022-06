Frankfurt/Main - Nach der gescheiterten Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt im Wochenverlauf versucht es der Dax am Freitag erneut. Unterstützung kommt aus Übersee. In den USA hatten die Börsen am Vorabend nach einer Berg- und Talfahrt im Plus und nahe ihrer Tageshochs geschlossen und auch in Asien schlugen die Börsen einen Erholungskurs ein.

Kurz nach dem Handelsstart gewann der Leitindex 0,43 Prozent 12.968,48 Punkte, womit sich auf Wochensicht ein Verlust von knapp einem Prozent abzeichnet. Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Morgen um 0,05 Prozent auf 26.514,17 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,78 Prozent auf 3463,18 Punkte.