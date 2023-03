Dax noch im Plus - Anleger zurückhaltend Befürchtungen vor einem wieder größeren Zinsschritt in den USA stimmen die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch vorsichtig. Nachdem der Dax tags... dpa

ARCHIV - Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. picture alliance / dpa

Frankfurt/Main -Befürchtungen vor einem wieder größeren Zinsschritt in den USA stimmen die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch vorsichtig. Nachdem der Dax tags zuvor nach einem Dreizehnmonatshoch mit Verlusten aus dem Handel ging, zeigt er sich nun wenig verändert. Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats wirken nach. Der Zinsgipfel werde wahrscheinlich höher als bisher angenommen ausfallen, mahnte er.