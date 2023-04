Dax schließt fast unverändert zum Vortag

Frankfurt/Main -Der Dax hat am Mittwoch seine Verluste im Handelsverlauf mehr als wettgemacht. Zum Börsenschluss schaffte der deutsche Leitindex einen Kursanstieg um 0,08 Prozent auf 15.895,20 Punkte und behauptete sich damit auf dem höchsten Niveau seit Januar 2022. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen dämmte mit 27.892,99 Punkten sein Minus auf 0,29 Prozent ein. Damit folgte der hiesige Markt den tonangebenden US-Börsen, die ihre Anfangsverluste eindämmen konnten.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich prozentual unverändert aus dem Handel. In Paris stand letztlich ein moderates Plus zu Buche, in London hingegen ein kleines Minus. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial verlor zum europäischen Handelsende nur noch 0,4 Prozent.