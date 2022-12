Dax schwächelt weiter Der Dax ist nach den jüngsten Verlusten auch am Donnerstag nicht in die Gänge gekommen. Nach einem lethargischen Start bröckelte der deutsche Leitindex leich... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Der Dax ist nach den jüngsten Verlusten auch am Donnerstag nicht in die Gänge gekommen. Nach einem lethargischen Start bröckelte der deutsche Leitindex leicht ab - um die Mittagszeit stand er 0,29 Prozent im Minus bei 14.220,40 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Donnerstag lediglich 0,04 Prozent auf 25.253,04 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,22 Prozent auf 3912,43 Zähler nach unten.