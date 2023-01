Dax stabil - Geldpolitik bleibt zentrales Thema Dem Dax ist angesichts seines starken Laufs seit Jahresbeginn etwas die Puste ausgegangen. Allerdings hält er sich, unterstützt von der weiter lockeren Geldp... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Dem Dax ist angesichts seines starken Laufs seit Jahresbeginn etwas die Puste ausgegangen. Allerdings hält er sich, unterstützt von der weiter lockeren Geldpolitik in Japan, am Mittwochmorgen stabil. In den ersten Börsenminuten zeigte sich der deutsche Leitindex mit 0,08 Prozent im Plus auf 15.199,62 Punkte.