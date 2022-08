Frankfurt/Main - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Start des Monats August an seine starke Entwicklung im Juli angeknüpft und am Montag moderat zugelegt. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,26 Prozent auf 13.519,06 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex mit einem Plus von eineinhalb Prozent geschlossen. Für den Monat Juli steht ein Dax-Gewinn von rund 5,5 Prozent zu Buche, der stärkste Juli-Anstieg seit sechs Jahren. Allerdings war es im Juni auch stark nach unten gegangen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Montagvormittag um 0,42 Prozent auf 27.480,53 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,3 Prozent.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Varta nach einer Gewinnwarnung mit einem Kurseinbruch von 8,4 Prozent im Anlegerfokus. Der Batteriehersteller senkte seine Jahresziele wegen trüberer Konjunkturaussichten, hoher Rohstoff-, Energie- und Transportkosten sowie verzögerter Kundenprojekte. Varta habe vor allem bei der Profitabilität enttäuscht, sagte ein Händler. Die neuen Ziele lägen klar unter den Erwartungen. Zudem habe Großaktionär Michael Tojner einen beträchtlichen Anteil seiner Aktien zuletzt abgestoßen.

Dagegen machten die Papiere von Covestro ihre vorbörslich deutlichen Verluste im regulären Handel wett. Die hohen Energiepreise und negative Wirtschaftserwartungen machen den Kunststoffkonzern noch vorsichtiger für 2022. Nun erwartet das Management für das Gesamtjahr 2022 ein operatives Ergebnis (Ebitda) von nur noch 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro. Bisher hatten 2,0 bis 2,5 Milliarden im Plan gestanden. Analysten hatten im Schnitt mit gut 2,3 Milliarden gerechnet.

Starke Geschäfte in Amerika und Asien stimmen den Auto- und Industriezulieferer Stabilus optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. In den zwölf Monaten bis Ende September dürfte der Umsatz etwa 1,07 Milliarden Euro erreichen, hieß es. Zuvor waren 940 bis 990 Millionen Euro angepeilt. Der um Sondereffekte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll mit etwa 150 Millionen Euro ebenfalls die bisher angepeilte Spanne etwas übertreffen. Die Anteilsscheine stiegen um 2,2 Prozent.

Der Arzneimittelhersteller Dermapharm will den französischen Marktführer für pflanzliche Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel übernehmen. Man habe ein Angebot zum Erwerb von 100 Prozent der Aktien an Apharma Topco, der Holdinggesellschaft der Arkopharma-Gruppe, vorgelegt, teilte das Unternehmen am Wochenende mit. Die Dermapharm-Titel gewannen 0,4 Prozent.