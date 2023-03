Dax startet mit Minus Befürchtungen vor einem wieder größeren Zinsschritt in den USA stimmen die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch vorsichtig. Nachdem der Dax tags... dpa

ARCHIV - Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. picture alliance / dpa

Frankfurt/Main -Befürchtungen vor einem wieder größeren Zinsschritt in den USA stimmen die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch vorsichtig. Nachdem der Dax tags zuvor nach einem neuen Dreizehnmonatshoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen war, gab der deutsche Leitindex am Mittwochmorgen um weitere 0,13 Prozent auf 15.538,86 Punkte nach.