Dax steigt am Mittag um 1,4 Prozent Nach zwei schwachen Handelstagen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag wieder Boden gutgemacht. Der Leitindex Dax stieg zur Mittagszeit um 1,43 Prozent auf... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Nach zwei schwachen Handelstagen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag wieder Boden gutgemacht. Der Leitindex Dax stieg zur Mittagszeit um 1,43 Prozent auf 13.318,50 Punkte. Im Wochenverlauf zeichnet sich damit ein Plus von rund einem halben Prozent ab. Der MDax stieg am Freitag um 1,78 Prozent auf 23.662,41 Zähler.