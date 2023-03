Dax steigt - Technologieaktien gefragt Auf dem deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Mittwoch wieder vorgewagt. Der Dax notierte am Vormittag 0,51 Prozent höher bei 15.218,54 Zählern. Tr... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Auf dem deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Mittwoch wieder vorgewagt. Der Dax notierte am Vormittag 0,51 Prozent höher bei 15.218,54 Zählern. Trotz der Gewinne wollen Beobachter noch keinen großen Drang nach Aktieninvestments ausmachen. Nach den Kursturbulenzen im Bankensektor in der vergangenen Woche und der Unsicherheit um den Kurs der Notenbanken warteten viele Marktteilnehmer ab, hieß es.