Dax steigt über 14 500 Punkte

Der deutsche Aktienmarkt hat seinen Aufwärtstrend am Donnerstag fortgesetzt. Der Leitindex Dax ging mit einem Aufschlag von 0,78 Prozent auf 14.539,56 Punkte...

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Der deutsche Aktienmarkt hat seinen Aufwärtstrend am Donnerstag fortgesetzt. Der Leitindex Dax ging mit einem Aufschlag von 0,78 Prozent auf 14.539,56 Punkte aus dem Handel. Wegen geschlossener US-Börsen gab es wenige Impulse, der Umsatz war gering. Auf dem jetzigen Niveau hatte sich der Dax zuletzt Anfang Juni befunden.

Hinweise auf eine künftig wohl weniger straffe Geldpolitik in den USA trieben die Börse an. Zudem hellte sich das Ifo-Geschäftsklima stärker auf als von Experten erwartet. Dieser Index spiegelt die Wirtschaftsstimmung in Deutschland wider und gilt daher als das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Donnerstag um 1,63 Prozent auf 26.054,93 Zähler zu. Auch europaweit wurden Gewinne verzeichnet.