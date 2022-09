Dax verliert leicht Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben den Schock der jüngsten US-Inflationsdaten am Mittwoch noch nicht ganz verdaut. Der Leitindex Dax verlor gegen Mit... dpa

ARCHIV - Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. picture alliance / dpa

Frankfurt/Main -Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben den Schock der jüngsten US-Inflationsdaten am Mittwoch noch nicht ganz verdaut. Der Leitindex Dax verlor gegen Mittag zwar 0,47 Prozent auf 13.127,40 Punkte, stand damit aber etwas weniger unter Druck als am Vortag. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen sank um 0,67 Prozent auf 25.146,59 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,25 Prozent auf 3577,36 Zähler nach unten. An den US-Börsen zeichnet sich nach dem gestrigen heftigen Rückschlag eine Stabilisierung ab.