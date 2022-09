Dax verliert und steht leicht über 12 000 Punkten Nach der Stabilisierung vom Vortag ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder in die Knie gegangen. Am Nachmittag notierte der Leitindex Dax 1,39 Proz... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Nach der Stabilisierung vom Vortag ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder in die Knie gegangen. Am Nachmittag notierte der Leitindex Dax 1,39 Prozent tiefer bei 12.013,73 Punkten. Der MDax verlor 1,72 Prozent auf 21.943,40 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 tendierte rund 1,3 Prozent im Minus.