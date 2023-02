Dax weiter im Plus - Richtungslos vor US-Inflationszahlen Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben vor neuen US-Inflationsdaten am Dienstagnachmittag eine eher abwartende Haltung eingenommen. Der Dax notierte am s... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben vor neuen US-Inflationsdaten am Dienstagnachmittag eine eher abwartende Haltung eingenommen. Der Dax notierte am späten Vormittag 0,38 Prozent im Plus bei 15.456,34 Punkten. Dagegen sank der MDax der mittelgroßen Werte um 0,13 Prozent auf 28.471,30 Zähler. Der SDax, der die Aktien aus der dritten Reihe repräsentiert, stieg um 0,70 Prozent auf 13.401,09 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,4 Prozent.