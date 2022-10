Dax winkt versöhnlicher Wochenabschluss Die tags zuvor gestarteten Erholungsrally im Dax hat sich am Freitag gebremst fortgesetzt. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex zuletzt 1,09 Prozent... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Die tags zuvor gestarteten Erholungsrally im Dax hat sich am Freitag gebremst fortgesetzt. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex zuletzt 1,09 Prozent im Plus bei 12.490 Punkten. Damit deutet sich für das Börsenbarometer ein Wochengewinn von rund 1,8 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Freitagnachmittag 1,33 Prozent auf 22.520 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erholte sich zuletzt um rund 1,4 Prozent.