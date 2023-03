Dax zeigt sich vor Fed-Entscheid robust Vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed hat der Dax am Mittwoch mit moderaten Gewinnen an seine jüngste Erholung angeknüpft. Der Leitindex notierte am... dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed hat der Dax am Mittwoch mit moderaten Gewinnen an seine jüngste Erholung angeknüpft. Der Leitindex notierte am Vormittag 0,16 Prozent höher bei 15.219,71 Punkten.