Dax zurück auf Erholungskurs

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Der Dax hat am Donnerstag den Vortagesdämpfer bislang gut verarbeitet. Mit plus 0,70 Prozent auf 12.604,33 Punkte nahm der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde seine jüngste Erholungsrally wieder auf.