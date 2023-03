DB-Vorstand: Generalsanierungen beginnen nach EM 2024 Irgendwo in Deutschland wird am Netz der Deutschen Bahn immer etwas repariert. Das führe unter anderem zu Verspätungen, heißt es. Doch es gibt einen Plan für... dpa

ARCHIV - Die Deutsche Bahn will eine Generalsanierung durchführen - allerdings erst nach der Fußball-EM 2024. Sebastian Gollnow/dpa

Berlin -Die Deutsche Bahn will ihr neues Konzept der Generalsanierungen wichtiger Strecken kurz nach der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland starten. „Wir sperren die Riedbahn ab dem ersten Tag nach dem EM-Finale bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024“, sagte Infrastrukturvorstand Berthold Huber in Frankfurt.