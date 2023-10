„Da muss ich jetzt noch mal ausholen.“ Rainer Thiele rückt seine Brille zurecht und greift nach seiner hellblau karierten Krawatte. Während er mit seinem Finger über den glänzenden Stoff streicht, blickt er auf den gedeckten Tisch vor ihm.



Der achtzigjährige Herr, der deutlich jünger wirkt, holt tief Luft und beginnt zu sprechen. Die Geschichte, die Rainer Thiele in den nächsten zwei Stunden erzählen wird, beginnt im Jahr 1951 in Halle an der Saale – mit der Gründung des bis heute bestehenden Familienunternehmens Kathi.

Vor mehr als 70 Jahren in Halle gegründet

Rainer Thiele, Sohn des Gründerehepaares Käthe und Kurt Thiele, muss oft ausholen. Gründung, Enteignung, Reprivatisierung – alles hat er miterlebt. „Jetzt zeige ich Ihnen mal was“, sagt Thiele, steht auf und geht ins Nebenzimmer. Sobald man den etwa 35 Quadratmeter großen Raum betritt – das sogenannte Kathineum –, fühlt man sich wie in einer anderen Zeit. Patenturkunden, Verpackungen für Backmischungen, Fotos von Käthe und Kurt Thiele, alte Briefe und, und, und. Mehr als 70 Jahre Familien- und Unternehmensgeschichte sind hier auf kleinstem Raum zusammengetragen worden.

Nach der Wende baute die Familie Thiele das Unternehmen wieder auf. Bis heute findet die Produktion in Halle an der Saale statt. Markus Wächter/Berliner Zeitung Ende der 2000er übernahm Marco Thiele die Geschäftsführung des Unternehmens. Ab und zu schaut Rainer Thiele aber noch vorbei. Markus Wächter/Berliner Zeitung Das Kathineum: 70 Jahre Unternehmensgeschichte sind hier auf knapp 25 Quadratmetern zusammengetragen worden. Markus Wächter/Berliner Zeitung Vor dem Tod seiner Mutter musste Rainer Thiele ein Versprechen ablegen: das Unternehmen zurückzuholen. Markus Wächter/Berliner Zeitung Die Hefeteig-Backmischung von Kathi ist ein Verkaufsschlager. Marco Thieles Liebling: Zwetschgenkuchen mit Streuseln. Markus Wächter/Berliner Zeitung Im Produktionswerk in Halle an der Saale werden pro Tag mehrere Tausend Tüten befüllt. Markus Wächter/Berliner Zeitung In der DDR wurden Kathi-Produkte nur in kleinen Verpackungen angeboten: „der Umwelt zuliebe“. Markus Wächter/Berliner Zeitung „Das ist Nachhaltigkeit“, sagt Rainer Thiele und deutet auf den leuchtenden Schriftzug aus dem Jahr 1951. Er musste noch nie repariert werden. Markus Wächter/Berliner Zeitung Der Kathi-Werksverkauf findet direkt neben dem Produktionswerk statt. Ab Oktober können Kunden von Montag bis Freitag Backmischungen erwerben. Markus Wächter/Berliner Zeitung Vater und Sohn im Verkaufsraum des Familienbetriebs. Im Hintergrund sind das Gründerehepaar Käthe und Kurt Thiele zu sehen. Markus Wächter/Berliner Zeitung 1 / 10

Heute ist Rainer Thiele nur noch ab und an vor Ort im Betrieb. Sein Sohn, Marco Thiele, hat das Unternehmen vor einigen Jahren übernommen. Wenn Vater und Sohn von der Vergangenheit berichten, dann fehlt kein einziges Detail. Das Erlebte scheint so nah, als wäre es erst gestern passiert. „Das kann sich heute keiner mehr vorstellen“, sagt Rainer Thiele und fängt zu berichten. Die Geschichte beginnt Anfang der 50er mit Käthe Thiele, der Mutter von Rainer Thiele.

Not macht erfinderisch

Käthe Thiele hat nie studiert. Sie war gelernte Konditorin, ihr Mann Kurt Bäcker. Käthe war aber nicht nur eine talentierte Konditorin, ihr Gespür im Umgang mit Backmitteln und chemischen Zusammensetzungen war „intuitiv“, erzählt ihr Sohn. „Meine Mutter hatte ein unglaubliches Gespür und hat Großartiges geschaffen.“ Der Produktmangel habe seine Mutter erfinderisch gemacht, denn wenn es Mehl zu kaufen gab, dann fehlte Zucker oder Stärke. Gab es eines der anderen beiden Produkte, fehlte eine andere Zutat.

„Also hatte meine Mutter die Idee, ein Produkt zu erfinden, das alles in sich vereint – die erste Backmischung Deutschlands war geboren.“ Käthe Thiele startete aber nicht mit Backmischungen, sondern mit Suppen und Klößen. Den Entstehungsprozess hat Rainer Thiele noch genau vor Augen: „Als meine Mutter den ersten Kloß erfunden hat – in der Nacht um drei –, rief sie laut: ‚Ich hab’s, ich hab’s.‘ Mein Vater dachte, sie ist durchgedreht. Dann sind wir beide in die Küche gelaufen und es sah aus wie nach einem Atomschlag. Aber das Chaos war schnell vergessen, denn der erste Kloß in der Tüte war geboren.“

Im Kathineum hat Rainer Thiele alles zusammengetragen, was von damals übrig geblieben ist. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Die Unternehmensgründung erfolgte im Jahr 1951. Der Verkauf und die Produktion startete in den ersten Jahren direkt unterhalb der Versuchsküche der Thieles – aus einer Garage im Hinterhof des Familienhauses. Rainer Thiele lächelt und sagt voller Stolz: „Silicon Valley gab es schon in Halle, denn auch meine Eltern haben nach dem berühmten Bill-Gates-Prinzip angefangen zu produzieren.“ Suppen, Klöße und Backmischungen – das Sortiment war vielfältig. Die Produkte kamen gut an im Osten und das Unternehmen wuchs schnell. Der SED war dieser „kapitalistische Aufstieg“ aber ein Dorn im Auge und so begann ab 1968 die „schleichende Enteignung“ des Betriebs.

Im ersten Schritt wurde Kathi teilverstaatlicht, anschließend musste sich die Familie für eine der drei Produktkategorien entscheiden. Käthe und Kurt Thieles Wahl fiel auf die Backmischungen, da der Absatz dieser Produkte am besten lief. Diese Maßnahme war aber nur eine von weiteren, die noch folgen sollten „Es brodelte, das hat man gespürt“, sagt Senior Thiele. Zu dieser Zeit siedelten viele Unternehmen in den Westen um. Nicht aber die Thieles: „Meine Eltern konnten und wollten ihre Eltern nicht zurücklassen. Halle war ihre Heimat. Das gibt man nicht einfach auf.“

Und dann kam die SED: „Mein Vater ist daran zerbrochen“

Das DDR-Regime honorierte die Heimatverbundenheit der Thieles aber nicht. Ganz im Gegenteil. Regulierungsmaßnahmen, neue Vorschriften; das Regime ließ sich immer etwas Neues einfallen. Im Kathineum deutet Rainer Thiele auf ein altes Schriftstück und sagt: „Jetzt kommen wir zum finsteren Kapitel. Das habe ich extra schwarz einrahmen lassen.“ Für die Familie Thiele ist es nicht nur ein Stück Papier mit schwarzen Buchstaben. Es markiert das vorläufige Ende ihres Familienbetriebs. Denn 1972 passiert das, was die Familie schon lange befürchtete, aber nie zu glauben wagte. „Plötzlich wurde die Tür unseres Büros aufgerissen, ohne Anmeldung. Dann haben uns zwei Herren ein Dokument vorgelegt und gesagt, dass das Unternehmen jetzt zum Volkseigenem Betrieb der DDR wird.“ Kurt Thiele wusste genau, dass jedes weitere Wort von Bedeutung sein könnte.

Freundlich, aber bestimmt, bat er die Herren darum, im Speisesaal zu warten. Anschließend griff Kurt Thiele zum Telefon, fragte einen Bekannten, ob er ihm helfen könne. Nachdem dieser verneinte, wird der Kathi-Gründer „kreideweiß “. Rainer Thiele muss Luft holen, die Erinnerungen an diesen Moment lasten bis heute schwer auf ihm. Denn die SED raubte seinem Vater nicht nur das eigene Unternehmen. Auch seine Gesundheit und sein Hörvermögen nahmen sie ihm. Nachdem die Herren verschwunden waren, die unterschriebene Enteignungsurkunde in der Tasche, erleidet Kurt Thiele einen Hörsturz und verliert mehr als 90 Prozent seines Gehörs. „Mein Vater ist daran zerbrochen“, erinnert sich Rainer Thiele.

Das Gründerehepaar hat schon immer an der DDR gezweifelt

In den folgenden Jahren arbeitet der Sohn des Gründerpaares auch weiterhin als Mitarbeiter im Betrieb. Das Firmenlogo hätte die SED am liebsten ganz von den Verpackungen der Backmischungen entfernt. Das ging aber nicht. „Es war eine sehr weise Entscheidung meiner Großeltern, dass sie 1953 die Marke bereits rechtlich schützen ließen. Solange meine Familie die Rechte am Namen auch nach der Enteignung bezahlte, musste der Namen weiterhin zu sehen sein“, erzählt Marco Thiele.

Es waren schwere Zeiten für die Thieles. Optimismus und Glück scheinen jedoch zwei wichtige Zutaten im Leben der Familie zu sein, denn Käthe und Kurt Thiele glauben fest daran, dass die DDR eines Tages zerbrechen wird. „Ich höre heute noch meinen Großvater, wie er damals sagte ‚Ihr könnt mir alle erzählen, was ihr wollt, aber die DDR wird es im Jahre 2000 nur noch in den Geschichtsbüchern geben.‘ Er war felsenfest davon überzeugt. Meine Großmutter hat damals auch immer gesagt ‚Mein Junge, du fängst irgendwann wieder an in der Firma.‘ Um ehrlich zu sein, habe ich damals nicht daran geglaubt. Meine Großeltern haben es besser gewusst“, erzählt Marco Thiele.

Rainer Thiele kostet jede Backmischung, bevor sie in den Verkauf geht. Sein Liebling? Die Waldmeister-Torte. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Nachdem Kurt Thiele bereit im Jahr 1980 verstorben war, folgt seine Ehefrau Käthe ihm neun Jahre später, wenige Monate vor der Wende. Kurz vor ihrem Tod soll ihr Sohn Rainer aber noch ein Versprechen ablegen – das Unternehmen Kathi muss zurück in Familienhand. „Wissen Sie, das war auch eine unglaubliche Last, die in den folgenden Jahren auf meinen Schultern ruhte“, sagt Rainer Thiele. Er braucht eine Sekunde. Die Erinnerungen an seine Eltern, an die Enteignung und das Versprechen sind fern und trotzdem sehr nah. Als wäre es gestern erst passiert.

Die Wiedervereinigung brachte für die Thieles die langersehnte Wende – im wahrsten Sinne des Wortes. Fast zwanzig Jahre musste Rainer Thiele mitansehen, wie das von seinen Eltern gegründete Unternehmen immer weiter runtergewirtschaftet wurde. Nach dem Fall der Mauer und dem Niedergang des DDR-Regimes setzten Vater und Sohn alles daran, das Vermächtnis der Thieles zurückzugewinnen. Ein weiterer Kampf musste geführt werden. Dieses Mal nicht gegen die SED, sondern gegen die Treuhandanstalt (THA). Die THA war mit der Aufgabe betraut, volkseigene Betriebe der DDR nach den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft zu privatisieren.

Auch nach der Wende muss Rainer Thiele um sein Unternehmen kämpfen

„Was dann alles nach der Wende passiert ist, das war wirklich abenteuerlich“, erzählt Marco Thiele, der damals Ende zwanzig war und direkt in den Familienbetrieb mit einstieg. „Man hat sehr lange versucht, uns zu stoppen, damit irgendwann eine Resignation eintritt. Aber mein Vater hat nie aufgegeben. Niemals.“ Rainer Thiele fährt nach Berlin, zur Zentrale der THA, und stellt einen Reprivatisierungsantrag. „Dort sagte man mir, dass der Vorgang nur wenige Monate dauern wird und ich bald eine Rückmeldung erhalten werde.“

Während Thiele auf eine Antwort wartet, führt er Gespräche mit potenziellen Abnehmern im Einzelhandel. Zweifel daran, dass das Unternehmen möglicherweise nicht rückübertragen wird, hatte Rainer Thiele scheinbar nicht. Doch nach einem Jahr herrscht immer noch Funkstille. Auf Nachfrage hieß es, dass notwendige Dokumente nicht auffindbar und „ganz plötzlich verschwunden seien.“ Erst mithilfe eines westdeutschen Anwalts gelingt es Rainer Thiele, eine Rückübertragung der Firmenrechte zu erwirken.

Der Heißhunger auf Westprodukte war groß. Zu groß?

Am 1. Juni 1992 erfolgt dann die Gründung der Kathi Rainer Thiele GmbH und das Versprechen, dass Rainer Thiele seiner Mutter gab, wird eingelöst. „Ich bin gleich heim zu meinen damaligen Frauen gefahren, die Urkunde in der Hand. ‚Schatz, ich habe das Unternehmen zurück‘, habe ich gerufen.“ Aber dazu kam es nicht mehr. Rainer Thiele bricht in diesem Moment zusammen. Herzschlag, sagt er. Es ist wieder einer dieser Momente, an denen die Geschichte der Thieles und der Firma hätte zu Ende sein können. Glück spielt in Rainer Thieles Leben aber eine nicht unerhebliche Rolle, wie es scheint. „Meine damalige Frau war Krankenschwester. Sie konnte mich retten. Ohne ihr Fachwissen wäre ich heute nicht mehr hier.“

Dennoch war der wichtigste Schritt getan, und nun galt es, die Produktion voranzutreiben und die Marke Kathi zurück in die Regale zu bringen. „Heute sind wir Marktführer im Osten, vor allen anderen. Aber diese Position mussten wir uns erst mal erarbeiten“, berichtet Marco Thiele. Die Zwangsenteignung unzähliger Unternehmen und 40 Jahre Planwirtschaft hatten Spuren hinterlassen. Industrieanlagen waren verschlissen, die Unternehmensstrukturen chaotisch. Ehemalige Industriezentren in Sachsen, Thüringen und im Osten von Berlin aufgrund von Reparationszahlungen in die Sowjetunion buchstäblich leer gefegt. Zudem war der Heißhunger auf Westprodukte groß. Und Kathi? Das kannte man bereits aus DDR-Zeiten. Jetzt griffen die Verbraucher lieber zu Dr. Oetker oder auch „Dr. O.“, wie Rainer Thiele das Unternehmen nennt.

Die schwersten Zeiten sind überwunden, doch auch heute hat das Unternehmen mit Preissteigerungen und Fachkräftemangel zu kämpfen. „Die letzten Jahre waren eine Herausforderung.“ Markus Wächter/Berliner Zeitung

Doch nach einer Zeit setzte eine Art Rückbesinnung ein, erinnert sich Marco Thiele. Die Verbraucher merkten, dass die Westprodukte zwar anders schmecken, aber der altbekannte Kathi-Geschmack auch etwas für sich hat.„Da wurde der Kaffee eben auch nur mit Wasser gekocht.“ Und so starteten die Thieles von vorne, bauten ihren bis heute bestehenden Standort in der Berliner Straße in Halle aus und stellten 35 Mitarbeiter an. Auch wenn die Ware vorerst ganz unten platziert wurde und darüber die Produkte von „Dr. O.“ dem Kunden ins Gesicht sprangen, konnte sich das altbewährte DDR-Produkt durchsetzen. Der mittelständische Familienbetrieb hat sich im Osten gegen den Großkonzern durchgesetzt.

Heute hat der Familienbetrieb knapp 90 Mitarbeiter und ein Sortiment, das mehr als 70 Produkte umfasst. Am Hauptgeschäft nimmt Rainer Thiele nur noch als Beiratsvorsitzender teil. Sein Sohn Marco und dessen Frau Susen Thiele leiten das Unternehmen seit 2008 gemeinsam. Auf die Frage danach, ob Kathi auch in Zukunft in Familienhand bleibt, sagt Marco Thiele: „Unsere Vision ist ganz klar: Kathi ist und bleibt ein Familienunternehmen. Solange wir unsere Festung, die wir hier im Osten haben, auch verteidigen, werden wir es schaffen.“

85 Prozent der Rohstoffe kommen aus der Region

Kathi ist nicht nur ein DDR-Kultprodukt, sondern bis heute Marktführer für Backmischungen im Osten von Deutschland. Knapp 85 Prozent aller Rohstoffe, die später in den kleinen Tüten landen, kommen aus der Region rund um Halle an der Saale. Geschäftsführer Marco Thiele zählt auf: „Das Mehl, der Zucker, die Stärke und die Faltschachtel – alles kommt aus der Region.“ Während große Unternehmen ihre Zutaten einmal um die Welt schicken, greift Kathi überwiegend zu dem, was es auf dem deutschen Markt gibt.

Tatsächlich lässt sich mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung eine größtenteils positive Bilanz ziehen. Die Anzahl familiengeführter Unternehmen im Osten liegt bei 92 Prozent, sogar vier Prozent höher als im Westen. Fachkräftemangel, Lieferverzögerungen und Inflation zwingen aber immer mehr Unternehmen in die Knie. „Die letzten zwei Jahre waren wirklich schwer für uns“, sagt Marco Thiele.

Die Preise stiegen, der Gewinn ging bergab

Der Krieg in der Ukraine führt zu enormen Rohstoffpreisschwankungen. Die Kalkulation der Jahresausgaben war obsolet und Marco Thiele hat nur zwei Optionen: überteuerte Produkte einkaufen oder auf die Produktion verzichten. Er entschied sich für die erste Variante und konnte somit zumindest einen Großteil seiner Lieferverträge einhalten. Trotzdem gingen die Umsätze immer weiter nach unten und die Kosten wuchsen den Thieles über den Kopf. „Während sich die Gewinnmargen für die Großkonzerne verbessern, geht es bei den kleinen Betrieben teilweise nur noch ums Überleben“, sagt Marco Thiele.

Jetzt kämpfen die Thieles also nicht mehr gegen einen Staat, der ihnen ihr Unternehmen wegnehmen will, sondern gegen riesige Konzerne wie Nestlé. Sofern die Verbraucher aber genauso sehr an Kathi glauben wie die Hinterbliebenen von Käthe und Kurt Thiele, dann wird es Kathi und „die Familie feiner Backideen“ wohl noch in hundert Jahren geben. Und wenn sich die Situation weiter zuspitzt, die Rohstoff- und Energiepreise weiter steigen? Dann wird man sehen. Aber eines ist klar: Die Thieles werde nicht kampflos aufgeben. Niemals.