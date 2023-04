DDR-Instrument Triola soll Einzug in US-Kinderzimmer halten Die Triola kannte fast jedes Kind in der DDR. Doch nach der Wiedervereinigung wurde es ruhig um den ehemaligen Verkaufsschlager aus dem sächsischen Musikwink... dpa

Klingenthal (dpa/sn) – -Das einstige DDR-Instrument Triola aus dem sächsischen Musikwinkel feiert ein Comeback und will Mitte April bei einer der größten Messen der Musikindustrie überzeugen. Das kleine Blasinstrument mit seinen bunten Tasten soll künftig am US-Markt mitmischen und in dortige Kinderzimmer einziehen, sagte Lucas Schönweiß, Marketingmanager beim Hersteller C.A. Seydel Söhne GmbH, in Klingenthal im Vogtland. Dazu sei neben der geplanten Präsentation auf der NAMM Show in Kalifornien ein eigener Onlineshop inklusive Versandlager in den USA entstanden.