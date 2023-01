Demo für schnellen Wandel in der Landwirtschaft Ein breites gesellschaftliches Bündnis will am Samstag am Brandenburger Tor für eine schnelle Agrarwende demonstrieren. Das Bündnis „Wir haben es satt“ forde... dpa

Ein Landwirt fährt mit seinem Trecker über ein Feld. Philipp Schulze/dpa/Symbolbild

Berlin -Ein breites gesellschaftliches Bündnis will am Samstag am Brandenburger Tor für eine schnelle Agrarwende demonstrieren. Das Bündnis „Wir haben es satt“ fordert faire Erzeugerpreise, Sozialleistungen, die ökologischen Konsum möglich machen, und mehr Ackerflächen für den Anbau menschlicher Nahrung statt für Futter. Am Samstagmorgen soll Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zunächst um 10.15 Uhr eine bäuerliche Protestnote übergeben werden. Ab 12 Uhr soll dann am Brandenburger Tor demonstriert werden, die Abschlusskundgebung ist für 14.30 Uhr geplant. Bündnis-Sprecher Christian Rollmann sagte vorab, dass rund 50 Traktoren zur Demonstration in der Hauptstadt erwartet werden. Angemeldet wurden 10.000 Teilnehmer.