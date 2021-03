Berlin - Das Risiko bleibt: Das Wirtschaftswachstum in Deutschland könnte in diesem Jahr zwar bei 3,1 Prozent liegen – allerdings nur, wenn das Coronavirus zu keinen großen ökonomischen Rückschlägen mehr führt. Dafür entscheidend ist der Impffortschritt. Das teilte der Sachverständigenrat am Mittwoch mit.

Angesichts steigender Infektionszahlen, einer sich anbahnenden dritten Welle und möglicherweise wieder stärkerer Einschränkungen bleibt die wirtschaftliche Lage unsicher. Die sogenannten Wirtschaftsweisen hatten ihre Konjunkturprognose bereits nach unten korrigiert: So gingen sie zunächst in diesem Jahr noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3,7 Prozent aus. Trotzdem dürfte zum Ende des Jahres das Vorkrisenniveau erreicht sein. Für 2022 rechnet das aktuell vierköpfige Gremium mit einem kräftigen Aufschwung und vier Prozent Wachstum.