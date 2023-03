Der Weg für das 49-Euro-Ticket ist frei Das 9-Euro-Ticket aus dem Sommer haben viele gut in Erinnerung. Nach langem Streit übers Geld gibt es nun grünes Licht für ein Anschlussangebot. Der Countdow... Sascha Meyer , Fabian Nitschmann und Andreas Hoenig , dpa

ARCHIV - Das künftige Deutschlandticket für den ÖPNV kommt ab Mai. Moritz Frankenberg/dpa

Berlin -Für 49 Euro im Monat mit Bus und Bahn durch die ganze Republik - lange darauf warten müssen Millionen Stammkunden, aber auch ganz neue Fahrgäste nicht mehr. Nach monatelangem Streit ist die Finanzierung beschlossene Sache. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat dem Gesetz zu - und gab damit das Startsignal. Nun soll es schnell weitergehen: Der Verkaufsbeginn folgt am Montag, ehe es am 1. Mai richtig losgeht und man mit dem Ticket überall in Deutschland einsteigen kann.