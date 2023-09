Deutsche Autodämmerung: Die Chinesen sind nicht schuld

Oliver Zipse, Chef von BMW, findet drastische Worte für die Zukunft der Autonation Deutschland: Viele Menschen würden vor den Kopf gestoßen, wenn sie sich Mobilität nicht mehr leisten können. Das könne am Ende sogar zum gesellschaftlichen Problem werden. Für den Bau von Elektroautos in einem Massenmarkt fehlten die Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und seltene Erden. Europa werde von Importen abhängig und politisch erpressbar. Der Umstieg beruhe auf einer Illusion: Es werde 2035 in Europa keine flächendeckende Infrastruktur für Elektroautos geben.



Der BMW-Chef warnt vor der neuen Konkurrenz aus China bei Elektroautos. Er sagt, er halte „die politische Vorgabe zum Verbrenner-Aus für fahrlässig“. China habe dagegen mit klarer industriepolitischer Strategie seine Autoindustrie gezielt entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufgebaut und gefördert – von den Minen über die Veredelung der Rohstoffe bis zur Batteriezelle.

Die industriepolitische Strategie in Deutschland fehlt – daran besteht kein Zweifel. Es wäre jedoch zu einfach, die Schuld daran nur im politischen Bereich zu suchen. Jahrelang hat die deutsche Autoindustrie ihre politischen Kontakte vor allem dafür genutzt, um ihre kurzfristigen Profite zu maximieren. Das ging bekanntermaßen so weit, dass Abgaswerte manipuliert wurden und das einstige Erfolgsmodell „Verbrenner“ zu einem Betrugssystem degenerierte.

Hätte die Industrie die kriminelle Energie einzelner Topmanager genützt, um Innovationen voranzutreiben, müsste sie nun nicht apokalyptische Szenarien an die Wand malen. Hätte die Industrie ihre Tausenden Lobbyisten in Forschung und Entwicklung gesteckt, wäre ihnen vielleicht ein „dritter Weg“ eingefallen. Die deutschen Ingenieure hätten Lösungen entwickeln können, die mit Sicherheit international beachtet worden wären.

Das „gesellschaftliche Problem“, von dem der BMW-Chef jetzt, wo alles zu spät ist, spricht, erinnert an die monotonen Warnungen vor dem massenhaften Verlust von Arbeitsplätzen. Mit ihnen haben die Automanager die Politiker regelmäßig erpresst. Die angeblich um den gesellschaftlichen Frieden besorgten Manager hatten jedoch nie Skrupel, ihre Produktionsstätten in Billiglohnländer zu verlegen.



Vor Jahren haben die Manger die Substanz der Unternehmen ausgehöhlt, indem sie in China Joint Ventures eingingen. China brauchte keine Industriespionage – die Manager, die heute alle von der Bildfläche verschwunden sind, haben die Betriebsgeheimnisse ganz legal selbst geliefert. Auch heute zögern sie nicht, den Ausverkauf an China fortzusetzen – sei es mit Standorten, Vertriebsressourcen oder Luxusmodellen, die sich in Europa kein Mensch mehr leisten kann. Solche Unternehmensstrategien entstehen, weil verantwortliche Unternehmer fehlen. Bezahlte Manager wollen Boni kassieren. Die Manager haben an einer „industriepolitischen Strategie“ für Deutschland oder Europa nicht mitgewirkt, weil sie sich ausschließlich für die Quartalsberichte an ihre aus aller Welt stammenden Shareholder verantwortlich fühlen. Es ist unverständlich, warum der BMW-Chef jetzt erst vor dem Chaos im Fall der Verbrenner-Abschaffung warnt. Keines der von ihm vorgetragenen Argumente ist nicht seit Jahren bekannt. Dass Deutschland die nötigen Rohstoffe für die E-Autos fehlen, weiß manch einer sogar schon länger.

Die Bundesregierung ist parteiübergreifend seit Jahren das Opfer ihrer eigenen Ahnungslosigkeit. Die aktuelle Koalition redet sich die Welt schön, indem sie die Ideologie zur Norm erklärt. Sekundiert wird die politische Klasse aller Parteien von einer teilweise stark korrumpierten Medienbranche: Autoanzeigen und die dazugehörenden Gefälligkeitsartikel in Form von „Auto-Tests“, bei denen die Hersteller die Kosten übernehmen, sind immer noch eher die Regel als die Ausnahme. Bei der FAZ liest sich die Berichterstattung aktuell vor allem so: „Eine Woche lang lebt die Liebe zum Auto in München. Auf der IAA gibt es frische Modelle und fröhliche Visionen. Alle sind sehenswert.“ Der Artikel besteht aus elf launigen Textchen, garniert mit elf PR-Fotos vom „Hersteller“. Der Presserat, vorgeblich das Organ der Selbstkontrolle der Presse, schläft – im Fall der Vermischung von Redaktion und Werbung bei der Auto-Berichterstattung seit Jahren. Compliance? Fehlanzeige.



Für den drohenden Niedergang der deutschen Automobilindustrie sind nicht „die Chinesen“ verantwortlich zu machen. Die Hersteller aus China stoßen in ein Vakuum, das durch Gier, Inkompetenz und Korruption entstanden ist. Ändern wird sich die Situation nur, wenn auf allen Ebenen das Mittelmaß überwunden und Leistung entscheidend das einzige Kriterium für eine Karriere in Deutschland ist.