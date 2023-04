Deutsche Bank macht Milliardengewinn Der Jahresauftakt ist für die Deutsche Bank so gut gelaufen wie lange nicht. Doch der Vorstand will die Kosten weiter drücken - auch über den Abbau von Führu... dpa

ARCHIV - Blick auf die Zentrale der Deutschen Bank im Frankfurter Bankenviertel. Helmut Fricke/dpa

Frankfurt/Main -Die Deutsche Bank verschärft trotz des besten Jahresstarts seit 2013 ihren Sparkurs. Um den Gewinn weiter nach oben zu treiben, sollen die Kosten noch kräftiger gesenkt werden als bisher angestrebt, wie der Frankfurter Dax-Konzern am Donnerstag ankündigte. Geplant seien „strikte Einstellungsbeschränkungen in kundenfernen Bereichen“, ein „gezielter Stellenabbau in den Führungsebenen“, die „Verschlankung des Baufinanzierungsgeschäfts“ sowie die weitere Verkleinerung des Technologiezentrums in Russland.