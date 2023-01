Deutsche Gasspeicher zu 89,3 Prozent gefüllt Es ist kälter geworden in Deutschland - entsprechend fallen die Füllstände in den Gasspeichern. Grund zur Sorge? dpa

ARCHIV - Zahlreiche Rohre verlaufen an einer technischen Anlage zur Verdichtung von Erdgas auf dem Gelände des Erdgasspeichers Rehden. Der größte deutsche Speicher verzeichnete zuletzt einen Füllstand von 90,3 Prozent. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Brüssel/Bonn -Die aktuell kälteren Temperaturen sorgen in den deutschen Gasspeichern wieder für sinkende Füllstände. Den zweiten Tag in Folge sanken sie um jeweils mehr als einen halben Prozentpunkt, wie am Donnerstag aus vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervorging.